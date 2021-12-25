حكايات من الفولكلور الكردي-قد يفلت المجرم ويبتلى البريء - ماجد الحيدر

2021/12/25 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الحكاية السادسةقد يفلت المجرم ويبتلى البريءدعا أحد التجار ثلاثة من أصحابه (وكانوا تجاراً مثله) الى بيته كيما يتحاسبوا ويفضوا شراكتهم، لكن الخلاف دبَّ بينهم فأقدم التاجر في فورة غضبه على قتل رفاقه الثلاثة، وعندما أحس بورطته فكر طويلاً في طريقة للنجاة بنفسه فتوجه نحو السوق واتفق مع حمال عجوز على أن ينفحه مبلغاً كبيراً من المال مقابل خدمةٍ يؤديها له شريطة ألا يخبر أحداً بما يدور بينهما.

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