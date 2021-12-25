2021/12/25 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر هو الفيلم الذي اطلق ايتوري سكولا الى عالم النجومية،ومنه،ومن خلاله بدأ سكولا يسطع نجمه كمخرج عالمي،على ان الفيلم يمتلك نكهة ايطالية خاصة...بل خاصة جدايبدأ الفيلم مع الاسترجاع،بحيث يقرر أنطونيو العودة الى الوراء ثلاثين عاما ليسرد الحدث المرتبط بهم جميعا في فيلم عالي المستوى الفني ولكنه خالي من اي حبكة مركزية في نفس الوقت،ومحمل بالهم السياسي ايضا،ويبقى الفيلم عن ايطاليا...عن ايطاليا تحديدا وليس ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحن نحب بعضنا البعض 1974: كنا نظن بأنننا سنغير العالم،لكن العالم غيرنا - بلال سمير الصدّر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحن نحب بعضنا البعض 1974: كنا نظن بأنننا سنغير العالم،لكن العالم غيرنا - بلال سمير الصدّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).