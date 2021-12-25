فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا اليومية

2021/12/25 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت فرنسا يوم الجمعة 94124 إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كوفيد-19 لأعلى مستوى في 7 أشهر، عند ما يقرب من 16200 بحسب بيانات رسمية.وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قالت إنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم.وصدرت التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور "أوميكرون" في البلاد.

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