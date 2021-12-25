تركيا تجمد أصول المئات بذريعة الإرهاب

2021/12/25 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمدت تركيا أصول 770 من مواطنيها ومؤسسة مقرها في شيكاغو، وفقا لقرار نشر الجمعة في الجريدة الرسمية للبلاد.

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