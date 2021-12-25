البابا فرنسيس يدعو المؤمنين إلى التواضع

2021/12/25 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس المؤمنين الجمعة إلى "حب التواضع"، في نداء جديد للتواضع خلال القداس التقليدي ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في روما.

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