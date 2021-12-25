"أبو فدك" بمناسبة أعياد الميلاد: "لنصلي معًا من أجل عراق آمن"

2021/12/25 | 03:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك" رئيس هيئة الأركان في الحشد الشعبي والقيادي الأبرز في الفصائل المسلحة، إلى "صلاة جماعية" من أجل "العراق"، في بيان بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال المحمداوي، "أسمى آيات التبريك والمحبة المفعمة بمشاعر الود والصدق، نقدمها لأخواتنا وأخوتنا وأهلنا الأحبة المسيحيين والعراقيين عمومًا، بمناسبة ولادة السيد المسيح وأعياد رأس السنة الميلادية، ونتمنى لهم دوام الأمن والسعادة والخير".

وأضاف المحمداوي، المتهم بعمليات اغتيال واختطاف وهجمات مسلحة، "لنصلي معًا أن يكون عام 2022 عام أمن وازدهار وخير.



عام يكون فيه العراق سيدًا عزيزًا حرًا مستقلاً".

وتابع بالقول، "لنصلي معًا ليجمع الرب القدير القلوب على المحبة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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