أول رائد فضاء إماراتي يهدي الإسرائيليين علما لبلادهم رافقه إلى المحطة الدولية

2021/12/25 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة الى الفضاء، علما إسرائيليا للقائمين على الجناح الإسرائيلي في معرض دبي، وفق ما نقلت صحيفة إسرائيلية.

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