جائحة كورونا ترخى بظلالها على احتفالات عيد الميلاد في العالم

2021/12/25 | 05:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى تفشي متحورة أوميكرون بظله الجمعة على احتفالات عيد الميلاد بالنسبة إلى مئات ملايين الأشخاص، حيث خيم احتمال فرض قيود جديدة لكبح الإصابات بفيروس كورونا على جولات سانتا كلوز لتوزيع الهدايا والتجمعات العائلية التي طال انتظارها.

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