علماء يعثرون على عشرات

2021/12/25 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء فلك مجموعة تضم 170 كوكبا من التي يطلق عليها "الكواكب المارقة"، وفق تقرير نشره موقع "سينس اليرت".

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