"علّي صوتك بالغنا"

2021/12/25 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل عقدين من الزمن، فوجىء معجبو المغني اللبناني ربيع الخولي بقرار اعتزاله الغناء لأجل التفرغ للعبادة.الخولي الذي لمع نجمه في ثمانينيات القرن الماضي، واسمه الحقيقي طوني الخولي، كان قد غادر عالم الفن، ووجهه لخدمة الكنيسة بعد أن كرس راهبا منذ عام 2008، ومازال يقدم التراتيل الدينية بصوته، دون أن نسمع عنه تصريحا حول إثم ما كان يفعل، أو الخوض في قضية تحليل أو تحريم الفن.

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