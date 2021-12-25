علي الوردي وشخصية الفرد العراقي . - محمد السعدي

2021/12/25 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي سابقاً ..



لم يعينني وقتي بالإطلاع الكافي على مؤلفات عالم الاجتماع العراقي علي الوردي ، أي نعم في بدايات وعينا الاولى وإرهاصات السياسة ، كنا نردد شذرات من نتائج دراساته وطروحاته وأستنتاجاته حول الشخصية العراقية وازدواجيتها في المواقف العامة والحياة الخاصة ومؤثرات الصراع بين قيم البداوة والحضارة ونظرية التناشز الاجتماعي وإنعكاساتها على السلوك العام للفرد العراقي وموقفه من الحاكم والعشيرة والقبيلة و ......





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