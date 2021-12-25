عزل سفينة للبحرية الأميركية بسبب كورونا

2021/12/25 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأميركية، عن عزل سفينة "يو أس أس" ميلووكي الحربية وإبقائها في الميناء بعد ظهور نتائج إصابة بفيروس كورونا لبعض البحارة، وفق بيان صحفي.

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