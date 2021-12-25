اندلاع حريق في مخزن تجاري بمنطقة الشورجة وسط بغداد

2021/12/25 | 08:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اندلع حريق في مخزن تجاري، اليوم السبت، بمنطقة الشورجة وسط بغداد.

وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "فرق الدفاع المدني أستنفرت لاخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن في منطقة الشورجة قرب بناية الضمان".

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