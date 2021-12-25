2021/12/25 | 08:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكتشف علماء بريطانيون، أن أمراض اللثة ترتبط بطريقة غريبة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.وتشير مجلة BMJ Open، إلى أن نتائج هذه الدراسة الواسعة التي تستند إلى مجموعة متزايدة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجموعة أمراض ترتبط بصحة تجويف الفم المركز الخبري الوطني.

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