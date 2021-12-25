2021/12/25 | 08:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت هواوي عن ساعتها الذكية الجديدة التي طورتها لتكون منافسا قويا لساعات آبل الذكية.وتأتي ساعة Huawei Watch D بهيكل مستطيل الشكل مصنوع من المعدن المتين، وصمم هذا الهيكل ليوفر حماية ممتازة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تتحدى آبل بساعة ذكية مميزة المركز الخبري الوطني.

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