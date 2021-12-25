البابا فرنسيس: انظروا لما هو أبعد من الزخارف والأضواء وتذكروا الفقراء

2021/12/25 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال البابا الفاتيكان فرنسيس امس الجمعة إن الناس الذين لا يبالون بالفقراء “يغضبون الرب”، وحث الجميع على أن “ينظروا لما هو أبعد من الأضواء والزخارف” ويتذكروا المحتاجين.وفي استقبال موسم عيد الميلاد […]

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