أوكرانيا تطلب دعما عسكريا أميركيا ترقبا لهجوم روسيا

2021/12/25 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى أوكرانيا للحصول على دعم عسكري أميركي في مواجهة روسيا، وعندما زار وزير الدفاع الأوكراني نظيره الأميركي في البنتاغون بشهر نوفمبر الماضي، تقدم بطلب للحصول على "مساعدة أمنية".

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