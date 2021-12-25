مدرب مانشستر يونايتد عن لاعب عربي: لدينا لاعب موهوب للغاية

2021/12/25 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يتطلع الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، لأن يصبح لاعب الشباب التونسي الواعد، حنبعل المجبري، جزءا من الفريق الأول بعد مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.والتحق حنبعل، تدريباته […]

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