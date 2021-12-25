اجتماع بين المفاوضين الألمان والروس بشأن أوكرانيا

2021/12/25 | 08:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعتزم ممثلون رفيعو المستوى في ألمانيا وروسيا الاجتماع بداية يناير(كانون ثاني) بشأن الصراع في أوكرانيا.

أجرى ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس، والمفاوض الروسي لأوكرانيا، دميتري كوساك، مكالمة هاتفية يوم أمس الخميس من أجل الاجتماع الفعلي.

ودعا بلوتنر خلال المكالمة مرة أخرى إلى وقف تصعيد الموقف في أوكرانيا وفي المنطقة الحدودية مع روسيا وشدد على الحاجة إلى مناقشة الوضع الإضافي مع أوكرانيا وفرنسا فيما يسمى بصيغة نورماندي.

وقالت الحكومة إن “هدف الجانب الألماني يظل تحقيق إعادة تنشيط سريعة لاتفاق نورماندي”.

وكان شولتس اتصل يوم الثلاثاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ تولية منصبه.

تناول هذا الحديث أيضاً إجراء المفاوضات على هيئة مفاوضات نورماندي.

كانت اللجنة الرباعية بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا قائمة منذ بداية الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا في عام 2014

وعقدت القمة الأخيرة في باريس نهاية عام 2019.

إلا أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك لم يتم تنفيذها بعد.

يثير نشر القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية القلق منذ عدة أسابيع.

تطالب روسيا الآن “بضمانات أمنية” من الغرب، أحدها تنازل حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن انضمام أوكرانيا إليه.

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