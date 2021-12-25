2021/12/25 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثف الشرطة الأمريكية من جهودها لمكافحة ظاهرة باتت منتشرة في المجتمعات السكنية، وهي سرقة الطرود، حيث أطلقت شرطة أنهايم في ولاية كاليفورنيا برنامجا يدعى "طرود الطُعم" للقبض على اللصوص مع المقتنيات الثمينة المسروقة، ويعمل ذلك من خلال وضع طرد وهمي مزود بجهاز تعقب يعمل بنظام تحديد المواقع (GPS) يقود في نهاية المطاف الى القبض على اللص متلبسًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضعوا لهم طعما أمام منزل.. شاهد كيف أوقعت الشرطة بلصوص الطرود) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضعوا لهم طعما أمام منزل.. شاهد كيف أوقعت الشرطة بلصوص الطرود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).