2021/12/25 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة الصحة اليابانية عدم التوصية للمؤسسات الطبية باستخدام “مزيج الأجسام المضادة” الذي أنتجته شركتا “Roche” السويسرية و”Regeneron” الأمريكية لعلاج المصابين بمتحور “أوميكرون”.وأفادت وكالة “NHK” اليابانية بأن الوزارة تلقت المعلومات حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الصحة اليابانية” تصدر توصيات بخصوص فعالية أدوية مخصصة لعلاج “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الصحة اليابانية” تصدر توصيات بخصوص فعالية أدوية مخصصة لعلاج “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الصحة اليابانية” تصدر توصيات بخصوص فعالية أدوية مخصصة لعلاج “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).