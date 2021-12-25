السعودية تعلن مقتل شخصين بهجوم للحوثيين على محافظة جازان

2021/12/25 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن بيان للتحالف بقيادة السعودية قوله، إن "مواطناً سعودياً ومقيماً يمنياً لقيا حتفهما جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة جازان جنوب المملكة".

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وبحسب المعلومات التي نقلتها القناة، (25 كانون الأول 2021)، فقد "تسبب المقذوف في إصابة سبعة أشخاص بينهم ستة سعوديين ومقيم من بنغلادش، كما ألحق أضراراً بما يصل إلى 12 سيارة ومتجرين حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية".

وقال التلفزيون السعودي إن "مقذوفا آخر أطلقه الحوثيون سقط في مدينة نجران السعودية وتسبب في أضرار مادية".

يأتي هجوم الحوثيين عبر الحدود بعدما قصف التحالف معسكرا للحوثيين في وسط العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق.

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