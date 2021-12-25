قطع خدمات الإنترنت في الخرطوم قبيل احتجاجات مزمعة

2021/12/25 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شاهد من رويترز إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل احتجاجات مزمعة.

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