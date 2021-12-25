"لا حل بدونها".. حقوق الانسان تؤكد: حسم ملف نزوح "نهر الامام" يمر بـ5 نقاط

2021/12/25 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكدت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الجمعة، أن حسم ملف نهر الامام يمر بـ5 نقاط اساسية.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان بديالى، صلاح مهدي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اكثر من 300 اسرة نازحة من قرى نهر الامام شرقي قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) لم تعود ايا منها رغم مرور اكثر من شهرين على نزوحها وهي تعيش وضع انساني صعب للغاية".

‏وأضاف أن "الاسر النازحة تسكن بعقوبة ومدن اخرى في ديالى وخارجها بالوقت الراهن ومنحت مليون دينار من قبل بغداد لكنها لاتكفي لشي، خاصة وأن الاسر تركت كل شي خلفها"، مؤكدا أن "الحل الامثل لحل ازمة الاسر هي العودة الى مناطقها".

‏وأشار إلى أن "5 نقاط مهمة يجب توفرها لتامين عودة نازحي قرى نهر الامام، و هي اجراء مصالحة حقيقية بينها وبين اهالي الرشاد واشراكهم في كل الجلسات الخاصة بملفهم وتشكيل نقاط مرابطة وتعويض المتضررين والنقطة الاهم هي الكشف عن هوية المتورطين بمجزرة الرشاد واعتقالهم من اجل اعطاء رسالة اطمئنان لكل الاطراف ".

‏وتابع: "بدون النقاط الخمسة سيكون عودة الاسر صعب جدا ولابد من أن تكون هناك مصالحة حقيقية تدعم السلم والاستقرار لكل الاطراف".

‏وفي وقت يابق، نزحت مئات الاسر من قرية نهر الامام وقرى اخرى عقب مجزرة داعش في قرية الرشاد القريبة منها نهاية تشرين الاول الماضي.

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