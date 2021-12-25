الليرة التركية تسجل أكبر مكسب أسبوعي بعد تدخل حكومي

2021/12/25 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق إذ قفزت حتى الجمعة بأكثر من 50% بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق تقدر بمليارات الدولارات.وارتفعت العملة لليوم الخامس على التوالي ولامست مستوياتها في منتصف تشرين الثاني، حيث سجلت 10.7 ليرة مقابل الدولار مساء امس الجمعة.وكانت الليرة قد هوت يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كشف في وقت متأخر من الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.و نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، أن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة هذا الأسبوع في أعقاب إعلان أردوغان خطته.ولم يقبل الأتراك على بيع الدولار يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أظهرته بيانات رسمية في ما يشير إلى أنهم لم يكن لهم دور يذكر في مكاسب السوق الهائلة.وأظهرت تقديرات لمتعاملين أن تدخل الدولة في السوق كلف البنك المركزي أكثر من 8 مليارات دولار هذا الأسبوع.وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ ايلول على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%.ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30% في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة./انتهى9

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