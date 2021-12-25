طهران: نرفض تدخل لندن بخصوص قدراتنا الدفاعية

2021/12/25 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، عن رفض بلاده تدخل وزارة الخارجية البريطانية بخصوص قدرات إيران الدفاعية.جاء ذلك تعليقا على تصريحات أطلقتها بريطانيا امس الجمعة، نددت خلالها بإطلاق إيران صواريخ باليستية في مناورات حربية أجريت هذا الأسبوع.وقال زاده في بيان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل في إطار القوانين الدولية ووفقا لاحتياجاتها الدفاعية، وتعتبر هذه التصريحات تدخلا في شؤونها الداخلية ومؤشرا على استمرار سياسة لندن المزدوجة".وأضاف: "لندن تعبر عن قلقها بشأن التدريبات العسكرية التقليدية الإيرانية بينما تستمر في سباق بيع الأسلحة الفتاكة لغرب آسيا وغيرها من المناطق التي تشهد الأزمات في العالم، وتبرم اتفاقيات عسكرية مثل أوكوس دون الالتزام بمعاهدة منع الانتشار".وجدد خطيب زاده التأكيد على أن "برنامج إيران النووي سلمي تماما ، وآلاف الساعات من عمليات التفتيش والتقارير العديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤيد ذلك ".كما اكد :" ان إيران ليس لديها خطط لاستخدامات عسكرية في برنامجها النووي"./ انتهى9

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