كاميرا ترصد ضابطًا يقفز فوق حزام نقل الحقائب في المطار لإنقاذ رضيع يختنق

2021/12/25 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت إحدى الأمهات أن طفلها الرضيع البالغ من العمر شهرين لا يتنفس وذلك بعد مرورها عبر نقطة التفتيش الأمنية في مطار نيوارك ليبرتي الدولي.واستجابة لذلك، قامت سيسيليا موراليس ضابط أمن المطار بالقفز فوق الحزام الناقل للحقائب وإجراء إسعافات التنفس الأولية للرضيع.

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