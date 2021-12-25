تقرير: إرتفاع نسبة التضخم في العراق بنسبة ١٠٠%

2021/12/25 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار في موازنة العام الحالي 2021.

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