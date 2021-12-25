2021/12/25 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار في موازنة العام الحالي 2021.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: إرتفاع نسبة التضخم في العراق بنسبة ١٠٠%) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: إرتفاع نسبة التضخم في العراق بنسبة ١٠٠%) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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