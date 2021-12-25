متحور كورونا الجديد يتسبب بإلغاء آلاف الرحلات الجوية في عطلة الميلاد حول العالم

2021/12/25 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف موقع مختص، السبت، حصيلة الرحلات الجوية التي أُلغيت حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد، من جراء مخاوف تفشي متحور "أوميكرون".

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وألغت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كورونا مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.



وذلك بحسب موقع " فلايت أوير".

وذكر الموقع أن "شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن 2401 رحلة الجمعة الذي يوافق عشية عيد الميلاد، وهو عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا، وتم تأخير نحو عشرة آلاف رحلة أخرى".

وقال الموقع إن "1799 رحلة في يوم عيد الميلاد ألغيت حول العالم بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد".

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