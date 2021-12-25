الطائر الشرير.. حقيقة فيديوهات الحدأة المتهمة بالتسبب في حرائق الغابات

2021/12/25 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة حول العالم فيديو قيل إنه يُظهر طائرا تنبعث منه النار فيحرق الغابات، وقالت المنشورات باللغة العربية إنه مسؤول عن حرائق الغابات في أستراليا.

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