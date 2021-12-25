بيان للرافدين يخص المتقاعدين العراقيين المقيمين في الاردن

2021/12/25 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، المباشرة بتسليم بطاقات الماستر كارد للمتقاعدين المقيمين في العاصمة الاردنية عمان.

وذكمر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وفداً يرأسه مدير عام المصرف عبد الحسن جمال زار الاردن بمعية وفد من البنك المركزي العراقي واشرف على عملية اصدار بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمتقاعدين المقيمين في العاصمة الاردنية عمان".

وأضاف البيان، أن "الوفد التقى بعدد من المتقاعدين واستمع الى مشاكلهم واعرب عن استعداده لتقديم كافة الدعم والمساعدة للمتقاعدين في الاردن لحل مشاكلهم لا سيما فيما يتعلق بتاخر رواتبهم".

وأشار إلى أنه "بعد ذلك زار الوفد السفارة العراقية في الاردن وعقد اجتماعا مع السفير العراقي لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض صرف رواتب المتقاعدين والسعي لتقديم كل ما يمكن لتخفيف معاناة المتقاعدين".

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