2021/12/25 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا صحوا مع بعض الغيوم ، بدرجات حرارة دون العشرين مئوية في عموم مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين .وذكر بيان للهيئة :" ان طقس يوم غد الاحد في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، كما يتشكل ضباب صباحا يزول تدريجيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم السبت 7 مئوية والعظمى 17 مئوية ، واعلى درجة الحرارة عظمى ستسجل في ذي قار 20 درجة مئوية ، فيما تسجل اقل درجة حرارة صغرى في نينوى ودهوك ، درجة مئوية واحدة فقط ".واضاف البيان :" ان طقس الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس صحو وحرارة دون العشرين مئوية في عموم مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس صحو وحرارة دون العشرين مئوية في عموم مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).