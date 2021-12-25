2021/12/25 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت القوات الامنية القبض على سبعة من مروجي المخدرات في ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة مشتركة من قسم مكافحة المخدرات والفوج التكتيكي ، نفذت عملية امنية لتعقب مروجي المخدرات في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة ، اسفرت عن القاء القبض على سبعة مروجين للمواد المخدرة ".واضاف :" تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة واسلحة خفيفة وقنابل يدوية بحوزتهم"./ انتهى

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