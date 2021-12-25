2021/12/25 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان قوة أمنية من مكافحة المخدرات وقوة من الأمن الوطني أطاحت بشبكة للمخدرات في قضاء قلعة سكر شمال المحافظة.وقال المصدر لمراسل “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شبكة لتجارة المخدرات شمالي ذي قار المركز الخبري الوطني.

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