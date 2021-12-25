الرافدين يباشر بتسليم “الماستر كارد” للمتقاعدين المقيمين بالاردن

2021/12/25 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشر مصرف الرافدين بتسليم بطاقات الماستر كارد للمتقاعدين المقيمين في العاصمة الاردنية عمان.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وفدا يرأسه مدير عام المصرف عبد الحسن جمال […]

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