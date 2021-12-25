2021/12/25 | 09:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تطلق إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم السبت تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته 9 مليارات دولار وسيقوم صاروخ “آريان 5” بإطلاقه في الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:20 بتوقيت غرينتش) من قاعدة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في غويانا الفرنسية.[…]

ظهرت المقالة ناسا تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب من غويانا الفرنسية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب من غويانا الفرنسية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تستعد لإطلاق أكبر تلسكوب من غويانا الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).