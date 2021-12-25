2021/12/25 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يعلن اخماد حريق الشورجة بمشاركة 5 فرق اطفاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن اخماد حريق الشورجة بمشاركة 5 فرق اطفاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن اخماد حريق الشورجة بمشاركة 5 فرق اطفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).