2021/12/25 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن عضو هيئة الادارة بغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني بان صادرات ايران للعراق بلغت خلال 8 اشهر اكثر من 6.1 مليار دولار.واشار حسيني، بحسب وكالة “فارس” الى تاثير تفشي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: صادراتنا للعراق بلغت أكثر من 6.1 مليار دولار خلال 8 أشهر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: صادراتنا للعراق بلغت أكثر من 6.1 مليار دولار خلال 8 أشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: صادراتنا للعراق بلغت أكثر من 6.1 مليار دولار خلال 8 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).