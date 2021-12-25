ادارة الزوراء تكشف سبب استقالة عصام حمد

2021/12/25 | 10:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم السبت، ان المدرب عصام حمد استقال لظروف خاصة.

وذكر النادي في بيان ان “مدرب الفريق الكابتن عصام حمد قدم استقالته من تدريب الفريق لظروف خاصة كما وصفها في طلبه المقدملادارة نادي الزوراء”.

واوضح ان “الهيئة الادارية لنادي الزوراء وافقت على طلبه وتقدم الشكر له على ماقدمه للفريق متمنين له التوفيق والنجاح في مشوارهالقادم”.

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