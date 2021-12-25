عمرو أديب يعلق على رفع لاعبي الأهلي العلم الفلسطيني:

2021/12/25 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على رفع لاعبي الأهلي المصري العلم الفلسطيني بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي على الرجاء البيضاوي المغربي، واصفا إياها بـ"اللفتة القومية"

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