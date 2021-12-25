2021/12/25 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد/المركز الخبري الوطني انتقدت حكومة واسط المحلية تأخر إحالة مشروع مصفى الكوت الاستثماري النفطي والذي تم عرضه في وزارة النفط منذ عام ٢٠١٥ وبكلفة ٣،٥ مليار دولار ، متهما جهات فاسدة لم يسمها بعرقلة المشروع.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يتهم جهات وصفها بـ”الفاسدة” بعرقلة تنفيذ مصفى الكوت النفطي المركز الخبري الوطني.

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