مصرف الرافدين يباشر بتسليم ’الماستر كارد’ للمتقاعدين المقيمين بالأردن

2021/12/25 | 10:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

باشر مصرف الرافدين، السبت، بتسليم بطاقات "الماستر كارد" للمتقاعدين المقيمين في العاصمة الأردنية عمان.

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وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الأول 2021)، أن "وفدا يرأسه مدير عام المصرف عبد الحسن جمال، زار الاردن بمعية وفد من البنك المركزي العراقي، واشرف على عملية اصدار بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمتقاعدين المقيمين في العاصمة عمان".

وأشار البيان إلى أن "الوفد التقى بعدد من المتقاعدين واستمع الى مشاكلهم واعرب عن استعداده لتقديم كافة الدعم والمساعدة للمتقاعدين في الاردن لحل مشاكلهم لا سيما فيما يتعلق بتاخر رواتبهم، بعد ذلك زار الوفد السفارة العراقية في الاردن وعقد اجتماعا مع السفير العراقي لمناقشة المعوقات والمشاكل التي تعترض صرف رواتب المتقاعدين والسعي لتقديم كل ما يمكن لتخفيف معاناة المتقاعدين".

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