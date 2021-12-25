2021/12/25 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أحصت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حالات الانتحار خلال هذا العام فيما أعلنت عن تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرقام صادمة..



هذه هي معدلات الانتحار في العراق المركز الخبري الوطني.

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