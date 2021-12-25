9 معالم سياحية شهيرة لا يمكنك زيارتها في عام 2022..ما هي؟

2021/12/25 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم افتتاح المزيد من الوجهات السياحية أنحاء العالم في عام 2022، هناك بعض مناطق الجذب التي سيتم إغلاقها بشكل دائم أو مؤقت العام المقبل.

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