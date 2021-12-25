2021/12/25 | 10:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تحصي عدد حالات الانتحار خلال العام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 10:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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