الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق اندلع بمخزن في الشورجة

2021/12/25 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع بمخزن في الشورجة.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مخصص لتجارة الألبسة داخل بناية تجارية وسط منطقة الشورجة قرب بناية الضمان"، مشيرا الى أن " فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى أربعة مخازن تجارية مجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".

واضاف البيان أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن المحترق".

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