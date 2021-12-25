الصين تسجل 140 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/25 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا من 87 إصابة في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان، انه “تم تسجيل 140 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة”..وأضافت أن “87 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، […]

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