مريانا مراش.. رائدة في حركة التنوير العربية - فهد المضحكي

2021/12/25 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي في العام 1919 رحلت الرائدة النهضوية مريانا مراش بعد معاناة مع الداء العصبي الذي تمكن منها في سنوات حياتها الأخيرة، فاورثها الضيق والملل ولانقباض، حتى إنها كانت تفضل الموت على الحياة.



هذا ما نقله الكاتب اللبناني د.



كرم الحلو عن حفيدها الأديب الحلبي فتح ألله اسيون نشره موقع «أفق» من هي هذه الرائدة التى لم تنصفها الدراسات الفكرية، حتى أن الأديب اللبناني مارون عبود في كتابه «رواد النهضة العربية الحديث ......





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