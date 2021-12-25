سرقة الآثار المصرية بحقائب دبلوماسية اماراتية -فضيحة اماراتية - هاله ابوليل

2021/12/25 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل صخرة الروشة وابراج الزجاج في الإمارات والصعود للقمر وقوفك صباحا على الشط حيث تنتصب صخرة الروشة ترشقك موجاته بالرذاذ القادم من بحر حيفا المعطر بالحنين الجارف شوقا لميناء حيفا العامر بالخيرات قبل سرقة الصهاينة لها وسماعك بفخر لوالدك وهو يروي ذكرى اول يوم دخل فيها السينما في سوق حيفا العامر لتشهق لتتأكد مما سمعته هل يوجد سينما في الثلاثينات من القرن المنصرم , فيرد بفخر ولدينا اول اتحاد ......





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