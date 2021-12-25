2021/12/25 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على الحريق الذي اندلع بمخزن في الشورجة، فيما كشفت عن تفاصيل الحادث.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق الشورجة وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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